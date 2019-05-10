Российские биатлонисты Никита Поршнев и Анастасия Морозова стали мужем и женой.

Свадьба прошла в Саратова 10 мая. Информацию об этом обнародовала биатлонистка Екатерина Мошкова в сторис на своей страницы в инстаграме.

Поршнев, которому 23 года, был бронзовым призером чемпионата мира -2019 в эстафете. Кроме того, он победитель Универсиады-2019 в Красноярске в индивидуальной гонке и неоднократный чемпион России.

24-летняя Морозова побеждала на этапах Кубка IBU и в чемпионате России. Морозова впервые выступила на Кубке мира в прошедшем сезоне, стартовав на этапах в Нове-Место, Рупольдинге и Хольменколлене.

Отметим, что Поршнев вошел в основной состав сборной России для централизованной подготовки к будущем сезону, а Морозова попала в резервную команду.