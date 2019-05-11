В бассейне «Невская волна» в Петербурге состоялся первый день Кубка Европы по синхронному плаванию, где сборная России одержала победу в технической программе.

В состав российской национальной команды входят Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Девушки набрали 95,2961 баллов, продемонстрировав жюри постановку «Кадриль». Второе место заняли представительницы Испании, в активе которых 89,7351 балла. Третья строчка осталась за греческими синхронистками, они набрали 84,7804 балла.

Отметим, по итогам Кубка Европы будет разыграна путевка на Олимпийские игры-2020 в Токио, победитель петербургских соревнований по итогам двух программ в каждой из дисциплин получит прямую путевку на Олимпиаду.

Кубок Европы по синхронному плаванию закончится 12 мая произвольной программой среди смешанных дуэтов.