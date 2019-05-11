Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча 38-го тура АПЛ против «Брайтона».

По словам Компани, «Брайтон» имеет много сильных и слабых сторон, и необходимо найти способ справиться с сильными и использовать слабые стороны. Бельгиец признался, что у него в голове лишь мысль, что «Манчестер Сити» приедет и хорошо сыграет.

Защитник считает, что с большой долей вероятности его команда победит, если сыграет хорошо из-за качества, которое имеет в команде.

«Все остальные сценарии не имеют ко мне никакого отношения», — заявил Компани, слова которого приводит Sky Sports.

Он добавил, что, независимо от того, что произойдет в последний день, у «Сити» был потрясающий сезон в АПЛ, и выступления команды были очень последовательными.

Напомним, в 38-м туре английской премьер-лиги 12 мая «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» встретится с «Брайтоном».

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от заключительного тура чемпионата Англии. По словам Клоппа, эта неделя полна чудес, и если «Ливерпуль» ждет еще одно на выходных, будет здорово.