Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия рассказал о своем дебютном мяче за железнодорожников.

По словам Кварацхелии, он рад первому голу за «Локомотив», но ещё больше рад победе и трём важным очкам. Игрок отметил, что первым поздравил с голом Антон Миранчук, потому что был рядом, а затем поздравил Кверквелия, который был очень рад за новичка.

«Полуфинальный матч Кубка России с «Ростовом»? Будем серьёзно готовиться к игре и бороться за кубок. Впереди серьёзная борьба, но я верю в нашу команду», — сказал Кварацхелия, слова которого приводит официальный сайт «Локомотива».

Отметим, Кварацхелия стал первым игроком, рождённым в XXI веке, которому удалось забить гол в РПЛ.

Напомним, в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче между «Локомотивом» и «Рубином» крупную победу в игре одержали хозяева со счётом 4:0. «Локо» забил по два гола в каждом из таймов.