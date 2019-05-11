Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен решением УЕФА проводить финал Лиги Европы в азербайджанском Баку.

По словам Клоппа, поездка в Мадрид — это очень дорого, но этот город хотя бы не находится в другой части света. А финал Лиги Европы в Баку, по мнению тренера, это забавно.

«Не знаю, что подавали на завтрак людям, которые так решили. В прошлый раз финал Лиги чемпионов принимал Киев. Это замечательный город, но вероятность того, что российская команда или команда из этой части света выйдет в финал, была очень низка. Понятия не имею, как добираться до Баку и есть ли туда постоянные рейсы», — сказал немецкий тренер.

Клопп считает, что подобные решения должны быть куда более взвешенными, разумными, а это выглядит безответственно. Он отметил, что изначально нужно договариваться о снижении или хотя бы заморозке цен в городе на время проведения матча.

«Слышал, что номер за 100 фунтов сейчас сдают за 2700. Это просто сумасшествие», — заявил Клопп, слова которого приводит Sky Sports.

Отметим, в финале Лиги Европы встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал». Матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».