Голкипер «Бетиса» Пау Лопес может стать футболистом каталонской «Барселоны».

Об этом сообщает Estadio Deportivo. По информации источника, каталонцы приобретут голкипера севильского клуба, чтобы он стал заменой Ясперу Силлессену на посту второго голкипера команды. Отмечается, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро, а о переходе официально должны объявить после финала Кубка Испании 25 мая.

Силлессен собирается перейти в лиссабонскую «Бенфику», которая находится в поисках голкипера, способного сразу заиграть на самом высоком уровне.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж может стать футболистом испанского «Бетиса». По информации издания испанской прессы, «Бетис» планирует заключить с английским футболистом соглашение после окончания сезона.