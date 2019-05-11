Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что клуб не может расторгнуть контракт с футболистом.

По словам Бушманова, приговор подлежит праву апелляционного обжалования. Адвокат, слова которого приводят «Известия», отметил, что юридической силы для расторжения трудового договора на данный момент нет, а текущий контракт Мамаева с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года.

Напомним, 8 мая Александра Кокорина и его брата Кирилла приговорили к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.