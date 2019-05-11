Определились все участники 1/8 финала Кубка Либертадорес.

В плей-офф с первого места вышли бразильские «Палмейрас», «Крузейро», «Интернасионал» и «Фламенго», аргентинский «Бока Хуниорс» (Аргентина), а также парагвайские «Олимпия А», «Серро Портеньо» и «Либертад».

В первый раунд со вторых строчек в группе попали аргентинские «Ривер Плейт», «Годой Крус» и «Сан-Лоренсо», бразильские «Гремио» и «Атлетико Паранаэнсе», эквадорские «Эмелек» и «ЛДУ», а также уругвайский «Насиональ».

Отметим, жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 13 мая, в понедельник, в Парагвае.

Напомним, в декабре состоялся финал Кубка Либертадорес прошлого розыгрыша. В финале встретились «Бока Хуниорз» и «Ривер Плейт». Победу по сумме двух встреч одержал «Ривер Плейт».