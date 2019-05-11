Омский «Авангард» подписал контракты с защитником Романом Мануховым и нападающим Валентином Пьяновым.

25-летний Манухов перешел в стан «ястребов» из казанского «Ак Барса» и подписал контракт с «Авангардом» на два года. Ранее казанцы делали ему квалификационное предложение.

27-летний Валентин Пьянов был обменян из хабаровского «Амура» на денежную компенсацию. Хоккеист провел почти всю карьеру в омском клубе, играя по сезону в «Амуре» и тольяттинской «Ладе».

Ранее нападающий Дмитрий Кагарлицкий рассказал об интересе со стороны пяти клубов Континентальной хоккейной лиги. По словам Кагарлицкого, у него нет ясности, в каком клубе он начнет следующий сезон. Хоккеист отметил, что он ведет переговоры с пятью командами из России, в том числе с омским «Авангардом». Игрок добавил, что все пять предложений примерно одинаковые по условиям