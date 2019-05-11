Английский «Манчестер Юнайтед» мог приобрести защитника амстердамского «Аякса» Маттиаса де Лигта, перед началом нынешнего сезона.

Об этом сообщает Daily Mirror. По информации источника английский клуб рассматривал возможность покупки 19-летнего игрока перед началом сезона-2018/19, однако представители «красных дьяволов» посчитали, что футболист сильно прибавит в весе, и отменили переговоры. Отмечается, что де Лигт мог достаться «Манчестер Юнайтед» за небольшую сумму, в то время, как сейчас игрок оценивается в 75 миллионов евро.

Сообщается, что голландского футболиста руководству манкунианцев предлагал скаут из Нидерландов Марсель Бут, который ранее работал с бывшим тренером «МЮ» Луи ван Гаалом. При этом скаут подчеркнул, что защитник может иметь проблемы с лишним весом.

Ранее сообщалось, что защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт может стать футболистом туринского «Ювентуса». По информации итальянских СМИ, руководство туринского клуба планирует предложить 19-летнему голландцу большой контракт, чтобы опередить конкурентов, коими являются каталонская «Барселона» и английский «Манчестер Сити».