Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден поделился мнением о серии против «Голден Стейт Уорриорз» после поражения в шестом матче со счетом 113:118.

По словам Хардена, это всегда очень больно, когда понимаешь, что у тебя были возможности. Он отметил, что испытывает огромное разочарование и ему надо еще до конца осознать произошедшее, переварить.

«Мы не воспользовались большим количеством возможностей. Возможностями в последней встрече, в первой и во второй. Если не пользоваться возможностями, которые выпадают, то все заканчивается поражением», – сказал Харден, слова которого приводит Houston Chronicle.

Напомним, в шестом матче четвертьфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стейт Уорриорз» обыграли на чужой площадке «Хьюстон Рокетс» со счетом 118:113 (25:28, 30:29, 25:30, 36:26).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал атакующий защитник техассцев Джеймс Харден, который набрал 35 очков, а также сделал 8 подборов и 5 передач. Кроме того, дабл-дабл оформил Крис Пол, у которого 27 очков и 11 подборов, и Клинт Капелла с 10 очками и 10 подборами. После этой встречи команда Стива Керра выиграла серию до четырех побед: счет стал 4-2. Ранее оклендцы вели со счетом 2-0, но «Хьюстон» выровнял положение двумя домашними встречами.