Боец промоушена Bare Khuckle FC Артем Лобов в своем Instagram обратился к будущему сопернику Поли Малиньяджи, бой с которым пройдёт 22 июня.

По словам Лобова, впереди будут более значительные бои, внушительные чеки и большие сделки.

«Присоединяйтесь к нашему клубу. Поли Малиньяджи же присоединится к клубу «Сломанная челюсть», — написал Лобов в Instagram.

Напомним, российский боец Артем Лобов, представляющий Ирландию, дебютировал с победы над американцем Джейсоном Найтом. Лобов победил единогласным решением судей.

Ранее у Поли Малиньяджи и Лобова возникла стычка. Российский боец получил пощёчину от боксера, инцидент произошёл на медиа-дне. Бойцы общались между собой на повышенных тонах, в результате чего Малиньяджи ударил Лобова по лицу. После этого возникла потасовка, которую быстро пресекли. После стычки Малиньяджи пообещал, что разберется с россиянином в июне.