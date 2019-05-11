Боснийский нападающий «Ромы» Эдин Джеко летом может стать футболистом «Пари Сен Жермен».

Об этом сообщает France Football. По информации источника, столичный клуб уже начал переговоры с окружением футболиста по условиям сделки. Отмечается, что в «ПСЖ» боснийца рассматривают в качестве замены Эдинсону Кавани, который в межсезонье может сменить клуб.

Ранее сообщалось, что Эдин Джеко может сменить клуб и стать футболистом миланского «Интера».

По информации итальянских СМИ, изначально представители черно-синих встречались с агентом чилийского нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, но переход 30-летнего футболиста не является приоритетным для итальянцев из-за больших финансовых затрат на игрока, когда как приобретение Джеко оценивается приблизительно в 20 миллионов евро.