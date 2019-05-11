Английская актриса Эмилия Кларк, знаменитая по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», посетила шестую встречу серии четвертьфинала НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Во время паузы в матче маскот «Хьюстона» Клатч, проходя мимо Кларк, от удивления уронил на паркет стакан с кофе, а затем встал на колени перед актрисой. Диктор арены представил актрису как персонажа из «Игры престолов».

Напомним, в шестом матче четвертьфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стейт Уорриорз» обыграли на чужой площадке «Хьюстон Рокетс» со счетом 118:113 (25:28, 30:29, 25:30, 36:26).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал атакующий защитник техассцев Джеймс Харден, который набрал 35 очков, а также сделал 8 подборов и 5 передач. Кроме того, дабл-дабл оформил Крис Пол, у которого 27 очков и 11 подборов, и Клинт Капелла с 10 очками и 10 подборами. После этой встречи команда Стива Керра выиграла серию до четырех побед: счет стал 4-2. Ранее оклендцы вели со счетом 2-0, но «Хьюстон» выровнял положение двумя домашними встречами.