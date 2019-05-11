Португальский тренер Жозе Моуринью через агента Жорже Мендеша предложил «Ювентусу» стать наставником команды.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, руководство туринского клуба отказалось от услуг португальца. Отмечается, что цель чемпионов Италии — подписать контракт с главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Аргентинцу руководство «Ювентуса» готово платить 20 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли хотел подписать контракт с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, но немец собирается продлить соглашение с мерсисайдцами. По информации СМИ, Аньелли хотел бы видеть Клоппа в команде больше, чем тренирующего «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу, но это невозможно, потому что между «Ливерпулем» и Клоппом уже есть договоренность о новом контракте.