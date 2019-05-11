Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет приобрести французского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, руководство мадридцев сомневается в целесообразности трансфера игрока и считает чрезмерной трату в размере 180 миллионов евро за футболиста, который не проводит не самый удачный сезон. Отмечается, что «Реале» хотели бы купить датчанина из «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена или голландца из «Аякса» Донни ван де Бека.

Ранее Погба сообщил партнёрам по команде, что намерен перейти в состав мадридского «Реала». Футболист недоволен тем, что английский клуб не может гарантировать себе участие в Лиге чемпионов. Если «Манчестер Юнайтед» не сможет попасть в четвёрку лучших по итогам сезона в чемпионате Англии, Погба не захочет оставаться в команде.