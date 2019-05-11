Капитан кемеровского «Кузбасса» Игорь Кобзарь рассказал, как команда отметила свою победу в чемпионате России по волейболу.

По словам Кобзаря, победу «Кузбасс» отметил с размахом. Он рассказал, что босс команды Михаил Федяев собрал команду на банкет, на который приехал и губернатор области. Кобзарь отметил,, что там были игроки и тренеры с женами, а также самые преданные болельщики.

«Отлично посидели. Для города это грандиозное событие, как и для всего российского волейбола. Многие говорят, что это был самый интересный плей-офф за долгое время. Наверное, последний раз такая борьба была в сезоне-2014/15, когда «Зенит-Казань» проиграл «Белогорью» первый матч серии, а затем выиграл три встречи подряд, причём во втором матче серии мы проигрывали — 0:2», — сказал Кобзарь, слова которого приводит «Спорт Бизнес Online».

Напомним, ранее кемеровский «Кузбасс» стал чемпионом мужской волейбольной Суперлиги впервые в своей истории. Кемеровчане обыграли в финале казанский «Зенит» со счетом 3-1 в серии. Ранее наивысшим местом команды чемпионате было четвертое место в сезоне-2017/18. Казанский клуб является рекордсменом чемпионата России по числу побед — подопечные Владимира Алекно становились чемпионами десять раз.

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