Защитник «Рубина» Егор Сорокин и полузащитник казанцев Игорь Коновалов могут стать футболистами петербургского «Зенита».

Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Иван Карпов. По его информации, «Зенит» претендует на Сорокина и Коновалова, а подписание этих футболистов одобрил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Коновалов, оцененный в 3 млн евро, имеет контракт с «Рубином» до 2020 года. При этом в Казани готовы расстаться с 22-летним полузащитником, поскольку имеет непростое финансовое положение. Ранее Nevasport сообщал, что «Зенит» готов приобрести Коновалова вместо Паредеса, теперь петербуржцы вернулись к кандидатуре футболиста.

В текущем сезоне воспитанник «Спартака» Коновалов провел 25 матчей за «Рубин», забил 1 гол и сделал четыре результативные передачи. В конце ноября Коновалов сломал большой палец ноги.