«Манчестер Юнайтед» в своем официальном Twitter сообщил, что испанский полузащитник Андер Эррера покидает команду.

Клуб не станет продлевать контракт с 29-летним футболистом. Соглашение рассчитано до конца июня этого года.

По сообщению Mirror, испанец на правах свободного агента перейдет в «Пари Сен Жермен».

Напомним, Андер Эррера перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году из баскского «Атлетика». За манкунианцев он сыграл 189 встреч во всех турнирах и забил в них 20 мячей, сделав при этом 27 результативных передач.

В составе команды испанец выиграл Лигу Европы, Кубок английской лиги, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что полузащитник валлийского «Суонси Сити» Даниэль Джеймс может стать футболистом английского «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы находятся на завершающей стадии переговоров с 21-летним игроком. Отмечается, что сумма трансфера составит 15 миллионов фунтов стерлингов, а игрок присоединится после летнего трансферного окна, если клубы договорятся.