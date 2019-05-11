Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не хочет продавать испанского полузащитника Иско.

Об этом сообщает AS. По информации источника, французский тренер считает, что 27-летний футболист сможет реабилитироваться после окончания неудачного для клуба сезона. Наставник «Реала» также наложил на Иско вето на переход в английский «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Зидан хочет приобрести французского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Отмечается, что руководство мадридцев сомневается в целесообразности трансфера игрока и считает чрезмерной трату в размере 180 миллионов евро за футболиста, который не проводит не самый удачный сезон, а в «Реале» хотели бы купить датчанина из «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена или голландца из «Аякса» Донни ван де Бека.