Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России по хоккею на чемпионат мира в Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея. В данный момент тренерский штаб включил в заявку на турнир 22 игроков, максимально можно заявить 25.

Напомним, в своем дебютном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная России победила команду Норвегии со счетом 5:2.

Следующий матч команда Ильи Воробьева сыграет против австрийцев 12 мая.

Ранее тренерский штаб сборной России добавил одну фамилию в заявку сборной России на чемпионат мира в Братиславе. Сборной уже с норвежцами смог помочь защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков, ставший шестым защитником сборной России на турнире.