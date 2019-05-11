Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от встречи с норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

По словам Клоппа, он не думает, что Бьорндален имеет больше поклонников, чем немецкий тренер, потому что в Англии не знают, что такое биатлон. Немец отметил, что теперь он может вычеркнуть биатлониста из своего списка людей, с которыми хотел бы встретиться.

«Это как увидеть боксера Мохаммеда Али. Я попробую объяснить англичанам. Он Франц Беккенбауэр, Пеле и Бобби Мур в одном лице», — сказал Клопп, слова которого приводит TV2.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» остался недоволен решением УЕФА проводить финал Лиги Европы в азербайджанском Баку. По словам Клоппа, поездка в Мадрид — это очень дорого, но этот город хотя бы не находится в другой части света. А финал Лиги Европы в Баку, по мнению тренера, это забавно.