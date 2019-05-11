Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов не собирается проводить поединок против Брайана Ортеги на турнире UFC 240.

По словам представителя бойца, это неправда, и на турнире UFC 240 этого боя не будет.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов может провести следующий поединок в конце лета, а соперником бойца станет Брайан Ортега.

Последний на данный момент бой Забита Магомедшарипова прошел на турнире UFC 235 2 марта 2019 года. Тогда россиянин одолел Джереми Стивенса единогласным решением судей. Всего на счету бойца 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в 17 из которых он одержал победу. Серия побед Магомедшарипова составляет 13 поединков, пять из которых он провёл в UFC.

Брайан Ортега в своем последнем бою проиграл Максу Холлоуэю. Бой проходил на турнире UFC 231 8 декабря 2018 года.