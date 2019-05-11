УЕФА выделил «Челси» и «Арсеналу» всего по 5800 билетов на финал Лиги Европы из-за низкой пропускной способности бакинского аэропорта.

Об этом сообщает The Times. По информации источника, дело в аэропорте имени Гейдара Алиева, пропускная способность которого составляет всего 15 тысяч человек в день, и таким образом УЕФА минимизирует риски.

«Арсенал» и «Челси» уже выразили УЕФА недовольство, а команда Эмери уже попросила организацию увеличить квоту.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен решением УЕФА проводить финал Лиги Европы в азербайджанском Баку. По словам Клоппа, поездка в Мадрид — это очень дорого, но этот город хотя бы не находится в другой части света. А финал Лиги Европы в Баку, по мнению тренера, это забавно.