Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев будет играть в воротах в матче сборной России против команды Австрии.

Об этом сообщил главный тренер россиян Илья Воробьев. По его словам, Георгиев будет играть против австрийцев, вторым вратарем на матч заявлен Илья Сорокин.

Напомним, Георгиев защищал ворота национальной сборной в апрельских матчах Еврочелленджа против Швейцарии и Латвии, а также в игре Евротура против финнов.

Отметим, в своем дебютном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная России победила команду Норвегии со счетом 5:2.

Следующий матч команда Ильи Воробьева сыграет против австрийцев 12 мая.

Ранее стало известно, что нападающий московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России по хоккею на чемпионат мира в Словакии.