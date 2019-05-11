Полузащитник азербайджанского «Карабаха» Кара Гараев заявил, что армянскому полузащитнику лондонского «Арсенала» Генриху Мхитаряну нужно приехать на финал Лиги Европы в Баку исключительно как спортсмену.

По словам Гараева, он не против того, чтобы Мхитарян приехал сюда, но пусть приезжает как спортсмен.

«Как армянину ему тут делать нечего. А как спортсмену – пусть приедет на финал», — сказал Гараев, слова которого приводит Azerisport.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.

По информации ВВС, «Арсенал» пока не знает, включать ли в заявку на игру полузащитника Генриха Мхитаряна, так как Азербайджан запрещает въезд гражданам Армении в связи с давним конфликтом в Нагорном Карабахе.