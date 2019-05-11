Иранский защитник «Ахмата» Милад Мохаммади может стать футболистом «Спартака».

Об этом сообщает Tasnim News Agency. По информации источника, иранец сможет перейти в новую команду на правах свободного агента.

Отметим, Мохаммади перешел в «Ахмат» летом 2016 года из иранского клуба «Рах Ахан».

Текущее соглашение 25-летнего футболиста с «Ахматом» рассчитано до конца июня нынешнего года.

В этом сезоне игрок провел в составе «Ахмата» 25 встреч, в которых отметился одним забитым голом.

Ранее футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы иранского защитника «Ахмата» Милада Мохаммади, прокомментировал информацию о том, что его клиент может стать футболистом «Зенита». Варга отметил, что надо немного подождать, но не исключено, что Мохаммади окажется в Петербурге.