Советский хоккеист Александр Кожевников раскритиковал Артемия Панарина за то, что хоккеист не приехал в сборную России на чемпионат мира по хоккею.

По словам Кожевникова, в сборной не хватает Панарина, а связка Панарин – Кучеров ему очень понравилась еще по позапрошлому сезону сборной.

«Вообще ситуация немного странная: Панарин весь сезон через океан учил Россию правильному использованию интернета, хотя в роли вот такого эксперта он вряд ли силен. А вот хоккейной сборной такой яркий снайпер просто необходим! В такой ситуации тем более удивительно, что свой реальный шанс помочь стране он не использовал», – сказал Кожевников, слова которого приводит Russia Hockey.

Ранее Панарин прокомментировал митинг за свободный интернет, который состоялся в Москве. «Как можно настолько бояться собственных граждан? Куда катимся?» — написал хоккеист.

Кроме того, игрок подверг критике действия российской полиции. По словам нападающего «Коламбуса», правоохранительные органы не ищут угнанную машину его мамы.