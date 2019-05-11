Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему Артемий Панарин не приехал в национальную команду на чемпионат мира по хоккею.

По словам Воробьева, тренерский штаб сборной с ним связывался. Тренер отметил, что Панарин является отличным хоккеистом, который много сделал для сборной.

«Почему он не получил вызова? На данный момент Артемий без контракта, также у нас закрыта заявка по нападающим, но двери для него всегда открыты. Сейчас на данный момент вот так», — сказал Воробьев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее советский хоккеист Александр Кожевников раскритиковал Артемия Панарина за то, что хоккеист не приехал в сборную России на чемпионат мира по хоккею. По словам Кожевникова, в сборной не хватает Панарина, а связка Панарин – Кучеров ему очень понравилась еще по позапрошлому сезону сборной.