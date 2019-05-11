В матче 28-го тура российской премьер-лиги красноярский «Енисей» на домашнем стадионе потерпел разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:4.

В составе гостей по мячу забили Виктор Классон на 31-й минуте, Юрий Газинский с передачи Вандерсона на 36-й минуте, Иван Игнатьев на 78-й минуте и Магомед-Шапи Сулейманов с передачи Шарля Каборе на 87-й минуте.

После 28 встреч команда Мурада Мусаева располагается на третьем месте в турнирной таблиц чемпионата России и отстает от идущего вторым «Локомотива» на два очка.

Подопечные Дмитрия Аленичева замыкают таблицу, имея в активе 19 баллов. Красноярцы уже вылетели в ФНЛ по итогам турнира.

Следующий матч «Краснодар» проведет 19 мая на выезде против тульского «Арсенала». Команда из Красноярска в этот же день примет московское «Динамо».