Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных станет гостем шоу на Первом канале «Вечерний Ургант». Об этом стало известно из «Инстаграма» передачи.

Запись эфира назначена на 15 мая, однако пока неизвестно, когда выпуск с Ильиных выйдет в эфир. Фигуристка примет участие в съемке телешоу вместе с танцовщиком балета Сергеем Полуниным, который является партнером Ильиных не только по балету «Распутин«, но и в жизни.

В соревнованиях Елена Ильиных не участвует уже два сезона, ранее она выступала в танцах на льду в паре с Русланом Жиганшиным и Никитой Кацалаповым. В последнее время участились слухи, что Елена Ильиных возобновит карьеру и встанет в пару с Дмитрием Соловьевым.