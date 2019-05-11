Защитник хоккейного клуба ЦСКА и сборной России Иван Телегин рассказал о своих эмоциях после новости о попадании в заявку на чемпионат мира по хоккею в Словакию.

Слова спортсмена цитирует портал «Спорт-Экспресс». Телегин рассказал, что некоторые хоккеисты все еще ждут вызова в сборную, однако его ожидание стоило того. «Сыграть с лучшими мировыми хоккеистами на одном льду – большая честь. Я рад, что попал в заявку, уже завтра буду на площадке», — сказал Телегин, добавив, что смотреть стартовый матч ЧМ Россия — Норвегия ему было очень тяжело. «Всем хочется выйти и помочь команде. Нервов тратится даже больше, чем на льду», — заключил хоккеист.

Напомним, следующий матч на турнире сборная России сыграет против команды Австрии. Игра состоится 12 мая, в воскресенье, начало в 13:15 по московскому времени.