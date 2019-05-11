Российская биатлонистка Лариса Куклина провела открытую тренировку для поклонников в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось сегодня, 11 мая, в 12:00 в парке 300-летия.

Тренировку биатлонистка проводила вместе со своим мужем и личным тренером, профессиональным лыжником Михаилом Куклиным. Также на занятии присутствовала дочь спортсменов Милана.

Занятие началось с легкой пробежки по парку. Во время тренировки поклонники задавали различные вопросы о прошедшем сезоне, об отпуске и подготовке к новому соревновательному году.

Некоторые из поклонников Ларисы оказались действующими молодыми лыжниками, с ними Куклина поделилась профессиональными советами.

После пробежки тренировочная группа сделала несколько подводящих упражнений, в том числе и специальные лыжные.

Уже 13 мая, в понедельник Лариса Куклина отправится в Белокуриху на первый тренировочный сбор российской национальной команды.