В Футбольной Национальной Лиге определились команды, которых в следующем сезоне ждет повышение в классе.

В сезоне-2019/20 в Российской Премьер-лиге сыграют футбольные клубы «Тамбов» и «Сочи«. За три тура до конца обе команды делят первое место с результатом в 67 очков. Догнать лидеров имела возможность «Томь», однако в матче 36 тура команда Василия Баскакова проиграла «Шиннику» и потеряла шансы на прямой выход в высшую российскую футбольную лигу.

Однако, у «Томи» еще есть шансы в следующем сезоне сыграть в РПЛ — сейчас команда располагается в зоне стыковых матчей. Возможными соперниками команды из Томска могут стать «Уфа» или «Крылья Советов», занимающие 13-е и 14-е места в турнирной таблице чемпионата России по футболу.