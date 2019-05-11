Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова показала свой отдых на море после долгого сезона.

Новые фотографии появились в «Инстаграме» Загитовой. На них она позирует в купальнике на фоне моря, однако место отдыха девушка не указала. Свой предыдущий отпуск после Олимпиады фигуристка также провела на море.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Море 🌊 Солнце ☀️ Красота 🏝 Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 11 Май 2019 в 4:36 PDT

Напомним, ранее сообщалось, что Загитова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU). По окончании сезона 2018/19 года ISU опубликовал обновлённый список. Олимпийская чемпионка опережает японку Сатоко Мияхару больше чем на тысячу очков.

В минувшем сезоне Алина Загитова стала чемпионкой мира в женском одиночном катании, победив на чемпионате мира в Сайтаме. Таким образом, она стала первой россиянкой-одиночницей, которая смогла завоевать все главные титулы в карьере.