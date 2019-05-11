Российский автогонщик Даниил Квят стал девятым в квалификации Гран-при Испании чемпионата «Формулы-1».

Победителем квалификации стал финский пилот немецкой команды «Мерседес» Валттери Боттас. Его лучший круг был пройден за 1 минуту 15,406 секунды. Второе место занял его партнер по команде, британец Льюис Хэмилтон, он отстал от финна на 0,634 секунды. В тройку лучших в квалификации вошел Себастьян Феттель из «Феррари», его результат хуже на 0,866 секунды.

Даниил Квят из «Торо Россо» пробился в заключительный сегмент квалификации и занял девятую позицию. Он отстал на 2,166 секунды от результата Боттаса. Александр Албон, второй пилот «» занял 12-е место, не попав в топ-10.