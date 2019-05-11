Французский тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов о вылете из Лиги чемпионов главного конкурента клуба — каталонской «Барселоны».

В интервью испанскому изданию Mundo Deportivo Зидан заявил, что важны все титулы. «Выиграть Лигу чемпионов очень трудно. Мы знаем, что наше достижение является особенным. Но было очень сложно», — заявил французский специалист.

По мнению Зидана, вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов не меняет результаты «Реала» в этом сезоне. Также тренер «Реала» не стал оценивать действия рулевого «Барселоны» в этом сезоне, поскольку он не имеет на это права.

Напомним, в минувшем сезоне мадридский «Реал» стал третьим в чемпионате Испании, вылетел из Кубка Испании от «Барселоны», а также не прошел дальше 1/8 финала в Лиге чемпионов, уступив «Аяксу«.