В немецкой Бундеслиге по результатам 33-го тура так и не определился чемпион Германии по футболу сезона-2018/19.

Нынешний лидер турнирной таблицы мюнхенская «Бавария» в гостях сыграла вничью с «РБ Лейпциг» со счетом 0:0 и набрала всего одно очко, в то время как идущая на втором месте дортмундская «Боруссия» обыграла «Фортуну» со счетом 3:2.

Таким образом, отставание «Боруссии» от «Баварии» сократилось до двух очков перед последним туром, поэтому чемпион Бундеслиги определится 18 мая. Все команды сыграют свои матчи в одно время. «Бавария» в домашней встрече сыграет против франкфуртского «Айнтрахта», а дортмундская «Боруссия» в гостях выступит против менхенгладбахской «Боруссии».

Расклад с оформлением чемпионства в заключительном туре в последний раз случался в 2009 году, тогда Бундеслигу выиграл «Штутгарт».