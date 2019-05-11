Грозненский «Ахмат» оказался сильнее «Крыльев Советов» в матче 28 тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном на «Ахмат-Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт уже на 3-ей минуте, отличился нападающий «Ахмата» Аблае Мбенг. Ближе к концовке первого тайма он же оформил дубль — мяч был забит на 42-й минуте. На 44-й хозяева уже пропустили, отличился защитник «Крыльев» Тарас Бурлак.

Во втором тайме счет на табло не изменился.

Благодаря этой победе «Ахмат» набрал 39 очков в турнирной таблице РПЛ и поднялся на седьмую строчку. «Крылья Советов» остались в зоне стыковых матчей с 28-ю очками, они занимают 13-е место. Команда из Самары не может выиграть на протяжении пяти матчей в чемпионате России подряд.