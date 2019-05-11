Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

На предматчевой пресс-конференции специалист заявил, что не собирается покидать пост главного тренера каталонцев из-за того, что команда второй год подряд терпит неудачу в Лиге чемпионов. «Я говорил с президентом и получил доверие руководства», — рассказал Вальверде, добавив, что рад продолжить работу с «Барселоной».

Напомним, в прошлом году «Барселона» завоевала золотой дубль в Испании, выиграв чемпионат и кубок страны. В Лиге чемпионов команда Эрнесто Вальверде вылетела в 1/4 финала, проиграв в двухматчевом противостоянии «Роме» со счетом 3:4. В этом году «Барселона» уже выиграла Ла Лигу, вышла в финал Кубка Испании, в еврокубках остановившись на стадии полуфинала и уступив «Ливерпулю«.