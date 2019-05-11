В интернете появились кадры с возможным вариантом гостевой формы санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в сезоне-2019/20.

Дизайн нового комплекта показали на портале Footy Headlines, который публикует фотографии возможных футбольных форм до их официальной презентации. Чаще всего варианты, публикуемые порталом, затем подтверждаются в клубах.

Основным цветом комплекта так и останется белый, однако на форме появились новые отличительные детали: голубые полоски на рукавах и вдоль ворота футболки. Шорты в комплекте, скорее всего, также будут белыми.

Техническим спонсором «Зенита», который занимается обеспечением клуба в плане экипировки, остается американская компания Nike. В текущем сезоне выездной комплект отличался лаконичностью: единственным элементом дизайна являются голубые вставки на вороте.