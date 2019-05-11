Российский автогонщик Даниил Квят, выступающий в чемпионате «Формула-1» за итальянскую команду «Торо-Россо», прокомментировал прохождение квалификации на Гран-при Испании.

В интервью порталу BBC Квят заявил, что сессия вышла очень удачной для него и команды, а один из кругом во втором сегменте квалификации стал почти идеальным. «Мы достигли максимума сегодня, поэтому я рад. В начале сезона в двух квалификационных сессиях я испытывал определенные трудности», — заявил гонщик.

«Мы доказали, что хорошо сделали домашнюю работу», — заключил Квят.

Напомним, в квалификации пятого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Испании, проходящем на автодроме «Барселона-Каталунья», Даниил Квят занял девятое место, его партнер по команде Александр Албон стал 12-м.

Гонка состоится завтра, 12 мая. Старт назначен на 16:10 по московскому времени.