Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, выступающие в дуэте, рассказали о своем желании оставить техническую программу текущего сезона на олимпийский год. Слова спортсменок цитирует портал Р-Спорт.

По словам Ромашиной, у них на спинах иероглиф, который означает «Токио». Олимпийские игры в 2020 году пройдут как раз в японской столице. Техническая программа дуэта называется «Фантастический Токио». С ней спортсменки выступят и на грядущем чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.

После победы в технической программе на Кубке Европы Ромашина заявила: «Надеемся получить здесь лицензию, которая позволит поехать на Олимпиаду». Турнир в эти дни проходит в центре водных видов спорта «Невская волна». Фоторепортаж с Кубка Европы можно увидеть на сайте Nevasport.