Женская сборная России по керлингу завоевала бронзовые награды на финале Кубка мира. Турнир проходит с 8 по 12 мая в китайском Пекине.

В финальном матче турнира россиянки одержали верх над сборной Швеции. Счет в матче 6:3. Скип команды — Анна Сидорова, также в сборной России выступали Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева. Всего на финале Кубка мира сборной России удалось набрать 12 баллов, что позволило им стать третьими в соревнованиях. На четвертом месте с 10 очками расположилась сборная Японии.

В матче за победу на КМ встретятся сборные Норвегии и Швейцарии. Также в турнире принимали участие хозяйки турнира китаянки, а также сборные США, Южной Кореи, Канады.

Смешанный дуэт керлингистов Марии Комаровой и Даниила Горячева занял последнее место на групповом этапе турнира.