Фарм-клуб санкт-петербургского футбольного «Зенита» обыграл на своем поле саранскую «Мордовию» в матче 36 тура Футбольной национальной лиги.

Встреча прошла на малой спортивной арене стадиона «Петровский» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В первом тайме команды счет не открыли. Первый гол в матче был забит на 71-й минуте: отличился Михаил Маркин с передачи Дениса Терентьева.

Спустя несколько минут «Зенит-2» забил второй мяч, после углового мяч в сетку отправил Данила Прохин. Еще через две минуты на свой счет мяч записал Алексей Иванов.

До финального свистка «Мордовия» забила лишь гол престижа, остановив счет на отметке 3:1. Эта победа позволила команде Владислава Радимова подняться на 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.