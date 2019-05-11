Главный тренер сборной Австрии по хоккею Роджер Бадер высказался по поводу будущего соперника своей сборной на чемпионате мира по хоккею. Сегодня, 11 мая, австрийцы уступили Канаде со счетом 5:7.

Слова специалиста цитирует портал «Спорт-Экспресс». Бадер заявил, что Австрия будет учиться в матче с россиянами: «Я даже не знаю, сколько раз мы потрогаем шайбу».

По мнению Бадера, сборные Канады и России — топ-команды, однако россияне сильнее. «Просто попытаемся получить удовольствие от хоккея», — заключил Бадер.

Первый матч российские хоккеисты на чемпионате мира выиграли, со счетом 5:2 победив сборную Норвегии. Обе пропущенных шайбы норвежцы забросили в последние десять минут игры.

Встреча сборный России и Австрии пройдет завтра, 12 мая. Начало матча назначено на 13:15 по московскому времени.