Сборная России сыграет второй матч чемпионата мира по хоккею против команды Австрии. Турнир стартовал в Словакии в пятницу, 10 мая.

Главный тренер россиян Илья Воробьев принял решение, что в этом матче на воротах сборной России будет стоять голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев. Начало встречи назначено на 13:15 по московскому времени.

Первый матч на турнире команда России выиграла у сборной Норвегии. Дубль в матче на счету у нападающего «Флорида Пантерс» Евгения Дадонова, по шайбе забросили форварды «Вегаса», «Тампы» и ЦСКА Никита Гусев, Никита Кучеров и Артем Анисимов.

Накануне австрийские хоккеисты в первом матче на чемпионате мира уступили сборной Канады со счетом 5:7. Тренер сборной Австрии Роджер Бадер отметил, что сборная России на этом турнире будет сильнее канадцев.