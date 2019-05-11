Кубок чемпионов России по футболу прибыл в Санкт-Петербург. Трофей привезли в Северную столицу сегодня, 11 мая, на Московский вокзал, затем кубок проследовал в офис соцсети «Вконтакте».

Фотографию трофея на крыше Дома Зингера в официальном аккаунте в «Твиттере» выложил футбольный клуб «Зенит». По информации клуба с официального сайта, в куполе здания произошла церемония нанесения чемпионской гравировки, подтверждающей победу «Зенита» в чемпионате России сезона-2018/19. В мероприятии принял участие форвард «сине-бело-голубых» Артем Дзюба.

Поскольку «Зенит» в текущем сезоне стал пятикратным чемпионом России по футболу, команда получит кубок на вечное хранение, а для сезона-2019/20 РПЛ изготовит новый трофей.

Официально трофей команде вручат на матче с московским ЦСКА завтра, 12 мая. Встреча в рамках 28 тура чемпионата России по футболу начнется в 19:00 по московскому времени.