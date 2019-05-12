На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в рамках матча 28 тура чемпионата России по футболу.

Эта встреча станет первой для «Зенита» в статусе действующего чемпиона России по футболу — петербуржцы завоевали титул после предыдущего матча с «Ахматом«. Осечка «Локомотива» в матче против тульского «Арсенала» позволила команде Сергея Семака досрочно оформить чемпионство.

После финального свистка на «Газпром-Арене» состоится церемония вручения «Зениту» Кубка чемпионов России по итогам сезоне-2018/19, а также золотых медалей чемпионата России. Трофей уже прибыл в Петербург, в офисе «Вконтакте» на него была нанесена чемпионская гравировка.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Показ матча состоится на онлайн-платформе «Зенита» Z+, до и после матча ожидается обсуждение в студии.