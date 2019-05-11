Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в серии плей-офф 1/4 финала Единой лиги ВТБ и квалифицировался в следующую стадию турнира.

Четвертый матч серии прошел сегодня, 11 мая, на «Сибур-Арене» в Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 87:85. Общий счет в серии составил 3:1, что позволило «сине-бело-голубым» пройти в полуфинал турнира.

Первая и вторая четверти завершились в пользу «Зенита» со счетом 20:18 и 25:23. Затем преимущество в четыре балла «Зенит» сократил до минимума, проиграв третью четверть со счетом 20:23. Исход встречи решился на заключительном отрезке матча, счет в четвертой четверти 22:21 в пользу петербуржцев.

Гроем встречи стал нападающий «Зенита» Марко Симонович, на его счету 22 очка в матче.

Соперником «Зенита» в полуфинале станет московский ЦСКА.